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Правоохранитель на Одесчине перевозил мужчин в Приднестровье

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Дата публикации 4 июня 2025 16:28
Правоохранитель в Одесской области переправлял уклонистов в Молдову за деньги
Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области действующий сотрудник правоохранительных органов помогал уклонистам переправляться в Молдову.  Но во время очередной перевозки клиента его поймали с поличным, фигуранту грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, правоохранитель через соцсети искал желающих избежать мобилизации и предлагал им помощь в выезде в непризнанное Приднестровье вне пунктов пропуска. Свои услуги он оценивал в 6 тыс. долларов США. После получения средств подозреваемый подвозил "клиента" к границе и присылал скриншот карты с указания касательно маршрута. Фигуранта задержали при попытке незаконной перевозки очередного уклониста за границу.

Правоохранитель в Одесчины продавал туры в Молдову за 6 тыс. - фото 1
Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 454 тыс. грн. Дельцу грозит лишение свободы на срок до 9 лет.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который переправлял уклонистов за границу за деньги. А также о попытке побега от пограничников в гидрокостюмах.

Одесса Молдова Новости Одессы уклонисты задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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