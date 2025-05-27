На Одещині затримали двох ухилянтів у гідрокостюмах, які плили до Молдови

Затримання чоловіків. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Мешканці Одещини під час нічної зливи перевдягнулися у гідрокостюми та намагалися через Дністер вплав дістатися до Молдови. Однак прикордонники побачили їх з безпілотника, тому чоловікам довелося тікати.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Вночі прикордонники за допомогою БпЛА зафіксували двох осіб, які намагались перетнути Дністер вплав та дістатись Молдови. Ними виявились мешканці Могилів-Подільського району, які заздалегідь вдяглись у гідрокостюми для подолання водної перешкоди. Попри складні погодні умови, сильну течію та нічну пору доби чоловіки все одно зважилися на переправлення. Почувши звук квадрокоптера та моторного човна прикордонників, фігуранти різко змінили напрямок руху та намагались втекти. Один із них навіть встиг частково переодягнутись, намагаючись замаскуватись під звичайного перехожого. Однак зрештою мандрівників було затримано.

Яке покарання загрожує

На чоловіків складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Їм загрожує до 8 500 гривень штрафу абj адмінарешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які намагались потрапити за кордон під виглядом рибалок. А також про вартість туру з Одеси до Придністров'я.