Почему РФ в основном применяет именно иранские дроны против ВСУ - Братчук

Иранский дрон. Фото иллюстративное: AP

Россия в основном применяет иранские дроны, в том числе и во время атак на юг. Это связано с нехваткой собственных БпЛА и точными ударами ВСУ по военным производствам.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии.

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Проблемы производства

Россия производит недостаточно беспилотников для массированных атак. Поэтому враг в основном использует метод накопления перед ударами и импортные иранские шахеды. Кроме того, значительно увеличить количество собственных средств поражения противнику мешают БпЛА ВСУ.

"Производственные мощности не дают им прыгнуть выше головы. Они постоянно пытаются улучшить свое собственное производство, но те тропы, которые прокладывали украинские "боевые комары", в том числе и в Татарстан, они со временем свою работу выполняют. ВСУ и в дальнейшем будут наносить удары по производствам, чтобы не дать врагу выйти на необходимый уровень",— говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что в последнее время РФ столкнулась и с проблемой нехватки запасов ракет и комплектующих для систем ПВО.

Напомним, недавно мы писали о том, как Украина должна вернуть себе Крым. А также об обмене военнопленными 1000 на 1000.