Чому РФ здебільше застосовує саме іранські дрони проти ЗСУ - Братчук

Іранський дрон. Фото ілюстративне: AP

Росія здебільше застосовує саме іранські дрони, зокрема і під час атак на південь. Це пов'язано із нестачею власних БпЛА та влучними ударами ЗСУ по військовим виробництвам.

Про це розповів речник Української добровольчої армії.

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Проблеми виробництва

Росія виробляє недостатньо безпілотників для масованих атак. Тому ворог в основному використовує метод накопичення перед ударами та імпортні іранські шахеди. Крім того, значно збільшити кількість власних засобів ураження противнику заважають БПЛА ЗСУ.

"Виробничі потужності не дають їм стрибнути вище голови. Вони постійно намагаються покращити своє власне виробництво, але ті стежки, які прокладали українські "бойові комахи", зокрема й в Татарстан, вони з часом свою роботу виконують. ЗСУ й надалі будуть наносити удари по виробництвам, аби не дати ворогу вийти на необхідний рівень",— каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що останнім часом РФ стикнулася і з проблемою нестачі запасів ракет та комплектуючих для систем ППО.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Україна має повернути собі Крим. А також про обмін військовополоненими 1000 на 1000.