Повернення одеситів і миколаївців з російського полону

Бійці зустрітились. Фото: 28-ма бригада

З російського полону повернулися 12 бійців одеської 28-ї бригади ім. Лицарів зимового походу та 24 миколаївських морпіхи. Військових урочисто зустрічали із прапорами та оплесками.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

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Повернення додому

Бійців повернули в рамках обміну військовополоненими "1000 на 1000". На звільнених очікує тривалий курс реабілітації, після чого вони зможуть зустрітися зі своїми рідними.

"Ми робимо все можливе, щоб повертати своїх. Постійно. Щодня. Без зупину. Це — обов’язок перед кожним, хто став на захист України, і став разом з нами. Перед кожною родиною, яка чекає. Віримо, що прийде день, коли повернемо всіх", — йдеться у повідомленні бригади.

Військові також спростували чутки про солдата Тараненко, який за даними медіа міг перейти на сторону ворога. Насправді цей службовець не служить у 28-й бригаді.

Повернення бійців. Фото: 28-ма бригада

Бійці викидають сміття. Фото: 28-ма бригада

Повернення Миколаївських

Також сьогодні на батьківщину повернулися 24 морпіха 36-ї миколаївської бригади. Усі вони порапили у російський полон під час героїчної оборони Маріуполя та перебували у невлі близько 3 років.

"Патронатна служба миколаївських морпіхів зустріла та привітала братів на рідній землі. Попереду на них чекає курс лікування та реабілітації", — йдеться уповідомленні бригади.

Загалом бригада вже повернула з полону 79 миколаївських морпіхів.

Бійці в автобусі. Фото: 36-та бригада

Жінки зустрічають солдат. Фото: 36-та бригада

Бійці зустрітились. Фото: 36-та бригада

Обмін 1000 на 1000

Триденний обмін "1000 на 1000" став 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Про нього вдалося домовитись українській делегації під час переговорів з РФ у Стамбулі. Загалом в межах перемовного процесу з березня 2022 року було визволено 5757 українських громадян.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подробиці обміну 1000 на 1000. А також про те що РФ не надавала військовим ЗСУ належної допомоги.