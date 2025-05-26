Возвращение одесситов и николаевцев из российского плена

Бойцы встретились. Фото: 28-я бригада

Из российского плена вернулись 12 бойцов одесской 28-й бригады им. Рыцарей зимнего похода и 24 николаевских морпеха. Военных торжественно встречали с флагами и аплодисментами.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Бойцов вернули в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000". Освобожденных ожидает длительный курс реабилитации, после чего они смогут встретиться со своими родными.

"Мы делаем все возможное, чтобы возвращать своих. Постоянно. Ежедневно. Без остановки. Это — долг перед каждым, кто стал на защиту Украины, и стал вместе с нами. Перед каждой семьей, которая ждет. Верим, что придет день, когда вернем всех",— говорится в сообщении бригады.

Военные также опровергли слухи о солдате Тараненко, который по данным медиа мог перейти на сторону врага. На самом деле этот служащий не служит в 28-й бригаде.

Возвращение бойцов. Фото: 28-я бригада

Бойцы выбрасывают мусор. Фото: 28-я бригада

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Также сегодня на родину вернулись 24 морпеха 36-й николаевской бригады. Все они попали в российский плен во время героической обороны Мариуполя и находились в неволе около 3 лет.

"Патронатная служба николаевских морпехов встретила и поздравила братьев на родной земле. Впереди их ждет курс лечения и реабилитации",— говорится в сообщении бригады.

В целом бригада уже вернула из плена 79 николаевских морпехов.

Бойцы в автобусе. Фото: 36-я бригада

Женщины встречают солдат. Фото: 36-я бригада

Бойцы встретились. Фото: 36-я бригада

Обмен 1000 на 1000

Трехдневный обмен "1000 на 1000" стал 65-м с начала полномасштабного вторжения. О нем удалось договориться украинской делегации во время переговоров с РФ в Стамбуле. Всего в рамках переговорного процесса с марта 2022 года было освобождено 5757 украинских граждан.

Напомним, недавно мы писали о подробностях обмена 1000 на 1000. А также о том, что РФ не предоставляла военным ВСУ надлежащей помощи.