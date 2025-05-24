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В Одесі лунають вибухи

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Дата публікації: 24 травня 2025 23:26
Вибухи в Одесі 24 травня через атаку дронів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: vzglyad.kg

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 24 травня. Військові попереджали про загрозу дронів.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Геннадій Труханов і канал Повітряних сил ЗСУ.

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"В місті чутно вибухи", — написав Труханов о 23:22.

Напередодні цього військові інформували, що з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область летять безпілотники. Згодом вони уточнили, що дрони рухаються в напрямку Одеси.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:26 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи в Одесі 24 травня через атаку дронів - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни також атакували Одесу дронами. Частина з них влучила по об'єктах припортових інфраструктури, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження.

Також ми сьогодні писали, що в Одесі іноземний волонтер потрапив під обстріл, коли не встиг добігти до укриття.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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