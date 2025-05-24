Взрывы в Одессе 24 мая из-за атаки дронов

В Одессе прогремели взрывы
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, поздно вечером 24 мая. Военные предупреждали об угрозе дронов.
Об этом в Telegram сообщает мэр города Геннадий Труханов и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Одессе вечером 24 мая
"В городе слышны взрывы", — написал Труханов в 23:22.
Накануне этого военные информировали, что из акватории Черного моря курсом на Одесскую область летят беспилотники. Впоследствии они уточнили, что дроны движутся в направлении Одессы.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, в ночь на 24 мая россияне также атаковали Одессу дронами. Часть из них попала по объектам припортовой инфраструктуры, вследствие чего были зафиксированы повреждения.
Также мы сегодня писали, что в Одессе иностранный волонтер попал под обстрел, когда не успел добежать до укрытия.
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