Дим після вибуху. Фото ілюстративне: dnepr.express

В Одесі іноземний волонтер потрапив під обстріл, коли не встиг добігти до укриття. Повітряна тривога почалась раптово, і вже за хвилину пролунали вибухи.

Відео реакції публікують місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить нецензурну лексику!

Вибухи застали зненацька

На відео чоловік зізнається, що був наляканий, бо не очікував настільки стрімкого розвитку подій. За його словами, сирени повітряної тривоги почали звучати, коли він був просто неба. Чоловік кинувся до найближчого укриття, але не встиг — менш ніж за хвилину над містом прогриміли вибухи.

"Я цього не очікував. Нам треба зайти усередину. Хлопці, ми не мали часу сховатися. Коли вилітають ракети, немає часу сховатися у притулку в Одесі. Це було близько", — ділиться враженнями чоловік.

Балістична атака на Одесу — що відомо

Вчора в обідній час окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі міста двома балістичними ракетами. Унаслідок влучання пошкоджено машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка. Відомо, що 40-річний співробітник порту загинув на місці, ще 8 отримали поранення різного ступеня важкості та були ушпиталені. Однак пізніше стало відомо про те, що двоє із постраждалих пішли із життя в лікарні.

Окрім цього, вночі окупанти атакували Одесу дронами. Частина з них влучила по об’єктах припортової інфраструктури, є руйнування.

Нагадаємо, під час вчорашньої ранкової атаки на Одещину росіяни, ймовірно, проводили випробування нового типу дронів-камікадзе. Також ми писали, що внаслідок обстрілу Києва постраждали щонайменше 15 людей.