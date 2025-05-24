Иностранец шокирован обстрелом Одессы - взрывы застали прямо на улице

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: dnepr.express

В Одессе иностранный волонтер попал под обстрел, когда не успел добежать до укрытия. Воздушная тревога началась внезапно, и уже через минуту раздались взрывы.

Видео реакции публикуют местные Telegram-каналы.

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Взрывы застали врасплох

На видео мужчина признается, что был напуган, потому что не ожидал столь стремительного развития событий. По его словам, сирены воздушной тревоги начали звучать, когда он был под открытым небом. Мужчина бросился в ближайшее укрытие, но не успел — менее чем через минуту над городом прогремели взрывы.

"Я этого не ожидал. Нам надо зайти внутрь. Ребята, у нас не было времени спрятаться. Когда вылетают ракеты, нет времени спрятаться в убежище в Одессе. Это было близко", — делится впечатлениями мужчина.

Баллистическая атака на Одессу — что известно

Вчера в обеденное время оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре города двумя баллистическими ракетами. В результате попадания повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника. Известно, что 40-летний сотрудник порта погиб на месте, еще 8 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Однако позже стало известно о том, что двое из пострадавших ушли из жизни в больнице.

Кроме этого ночью оккупанты атаковали Одессу дронами. Часть из них попала по объектам припортовой инфраструктуры, есть разрушения.

Напомним, во время вчерашней утренней атаки на Одесскую область россияне вероятно проводили испытания нового типа дронов-камикадзе. Также мы писали, что в результате обстрела Киева пострадали по меньшей мере 15 человек.