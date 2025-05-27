Як Україна має повернути Крим - генерал Бен Годжес

Окупований Крим. Фото ілюстративне: project.liga.net

Україна не повинна відмовлятися від Криму аби виграти війну проти РФ. Адже саме звільнення окупованого півострову стане переломним моментом конфлікту.

Про це розповів колишній командувач армієї США в Європі генерал Бен Годжес, в етері Radio NV.

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Відмовлятись не треба

На думку Бена Годжеса, Україна може повернути Крим і саме це стане причиною зламу всередині самої РФ. Генерал зазначив, що Путін не піде на дипломатичні угоди, які передбачатимуть відмову від стратегічно важливого півострову. Однак Україна це може зробити силою.

"Україна не повинна піддаватися тиску й відмовлятися від частини території. Особливо від такої стратегічно важливої, як Крим. Крим — це не просто клаптик України через його географічне положення", — каже генерал Бен Годжес.

Як повернути Крим

Для повернення Криму необхідно знищити Керченський міст та повністю ізолювати півострів, аби росіяни не могли ані потрапляти туди, ані відходити вважає Бен Годжес. Для цього необхідно використати далекобійну зброю та влашовувати диверсії.

"Також Крим має стати непридатним для використання. Це все можна зробити завдяки високоточним ударам, спецопераціям та диверсіям. Коли Крим стане ізольованим, тоді Україна зможе повернути його. Зрештою треба буде увійти туди військами", — каже Бен Годжес.

Бен Годжес також додав, що не уявляє наразі успішної десантної операції, адже це нереально в умовах сучасної війни з дронами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ готується до повітряної атаки на Крим. А також про атаку на військовий аеродром на півострові.