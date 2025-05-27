Как Украина должна вернуть Крым - генерал Бен Ходжес

Оккупированный Крым. Фото иллюстративное: project.liga.net

Украина не должна отказываться от Крыма, чтобы выиграть войну против РФ. Ведь именно освобождение оккупированного полуострова станет переломным моментом конфликта.

Об этом рассказал бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес, в эфире Radio NV.

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Отказываться не надо

По мнению Бена Ходжеса, Украина может вернуть Крым и именно это станет причиной излома внутри самой РФ. Генерал отметил, что Путин не пойдет на дипломатические соглашения, которые будут предусматривать отказ от стратегически важного полуострова. Однако Украина это может сделать силой.

"Украина не должна поддаваться давлению и отказываться от части территории. Особенно от такой стратегически важной, как Крым. Крым — это не просто клочок Украины из-за его географического положения",— говорит генерал Бен Ходжес.

Как вернуть Крым

Для возвращения Крыма необходимо уничтожить Керченский мост и полностью изолировать полуостров, чтобы россияне не могли ни попадать туда, ни отходить считает Бен Ходжес. Для этого необходимо использовать дальнобойное оружие и устраивать диверсии.

"Также Крым должен стать непригодным для использования. Это все можно сделать благодаря высокоточным ударам, спецоперациям и диверсиям. Когда Крым станет изолированным, тогда Украина сможет вернуть его. В конце концов надо будет войти туда войсками", — говорит Бен Ходжес.

Бен Ходжес также добавил, что не представляет пока успешной десантной операции, ведь это нереально в условиях современной войны с дронами.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ готовится к воздушной атаке на Крым. А также об атаке на военный аэродром на полуострове.