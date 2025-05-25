Разведка в Севастополе - готовится удар по Крыму

Средства ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

В Крыму замечена подготовка российских военных к возможному удару беспилотников. Они укрепляют систему ПВО, готовят технику и мобильные группы.

Об этом сообщили агенты подпольного движения "АТЕШ".

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Оккупанты готовятся к отражению удара в Крыму

Известно, что партизаны провели разведку на территории действующей базы противовоздушной обороны в оккупированном Севастополе. Агентам удалось выяснить, что российские военные активно готовятся к возможной атаке украинских дронов.

На базе замечено перемещение мобильных огневых групп, проверку техники, поставки боеприпасов. Все это указывает на повышенную тревожность оккупантов и готовность к отражению ударов.

Отметим, что ранее украинские беспилотники уже атаковали военные объекты в глубоком тылу России. Теперь похожих ударов опасаются и в Крыму.

Полученную информацию партизаны оперативно передали представителям Сил обороны Украины. Она может помочь в планировании дальнейших действий по уничтожению врага на временно оккупированных территориях.

Напомним, известно, что в результате массированной атаки РФ на Украину в ночь на 25 мая пострадали более 70 человек. Руководитель Офиса Президента Украины заявил, что для того, чтобы остановить убийства, необходимо усилить давление на Кремль.