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Россияне готовятся к большой воздушной атаке на Крым — детали

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Дата публикации 25 мая 2025 11:56
Разведка в Севастополе - готовится удар по Крыму
Средства ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

В Крыму замечена подготовка российских военных к возможному удару беспилотников. Они укрепляют систему ПВО, готовят технику и мобильные группы.

Об этом сообщили агенты подпольного движения "АТЕШ".

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Оккупанты готовятся к отражению удара в Крыму

Известно, что партизаны провели разведку на территории действующей базы противовоздушной обороны в оккупированном Севастополе. Агентам удалось выяснить, что российские военные активно готовятся к возможной атаке украинских дронов.

На базе замечено перемещение мобильных огневых групп, проверку техники, поставки боеприпасов. Все это указывает на повышенную тревожность оккупантов и готовность к отражению ударов.

Отметим, что ранее украинские беспилотники уже атаковали военные объекты в глубоком тылу России. Теперь похожих ударов опасаются и в Крыму.

Полученную информацию партизаны оперативно передали представителям Сил обороны Украины. Она может помочь в планировании дальнейших действий по уничтожению врага на временно оккупированных территориях.

Напомним, известно, что в результате массированной атаки РФ на Украину в ночь на 25 мая пострадали более 70 человек. Руководитель Офиса Президента Украины заявил, что для того, чтобы остановить убийства, необходимо усилить давление на Кремль.

Крым военная техника партизаны Новости Одессы ПВО атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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