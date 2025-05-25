Розвідка в Севастополі — готується удар по Криму

Засоби ППО в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Криму помічено підготовку російських військових до можливого удару безпілотників. Вони зміцнюють систему ППО, готують техніку й мобільні групи.

Про це повідомили агенти підпільного руху "АТЕШ".

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Окупанти готуються до відбиття удару в Криму

Відомо, що партизани провели розвідку на території чинної бази протиповітряної оборони в окупованому Севастополі. Агентам вдалося з'ясувати, що російські військові активно готуються до можливої атаки українських дронів.

На базі помічено переміщення мобільних вогневих груп, перевірку техніки, постачання боєприпасів. Усе це вказує на підвищену тривожність окупантів і готовність до відбиття ударів.

Зазначимо, що раніше українські безпілотники вже атакували військові об’єкти в глибокому тилу Росії. Тепер схожих ударів побоюються і в Криму.

Отриману інформацію партизани оперативно передали представникам Сил оборони України. Вона може допомогти в плануванні подальших дій щодо знищення ворога на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, відомо, що внаслідок масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 25 травня постраждало понад 70 людей. Керівник Офісу Президента України заявив, що для того, аби зупинити вбивства, необхідно посилити тиск на Кремль.