Атака ЗСУ на військову базу в Криму - є загиблі, палає пожежа

Пожежа після атаки. Фото: Кримський вітер

Сьогодні вночі ЗСУ атакували військову базу РФ у Перевальному в окупованому Криму. Пожежа досі палає, є відомості про загиблих службовців.

Про це повідомляють агенти руху АТЕШ.

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Вночі місцеві мешканці Криму чули гучні вибухи у населенному пункті Перевальне. Саме там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони та 8 окремий артполк. Партизани АТЕШ повідомляють про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складах. Вибухи досі тривають, а пожежу ще не ліквідували.

Що відомо про військову базу

Окрім місця базування військових частин, у Перевальному знаходяться бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також паливно-мастильних матеріалів. Цей об'єкт ворога двічі зазнавав атак ЗСУ — 17 березня і 25 серпня 2023 року.

Військова база. Фото: Кримський вітер

Склади бази. Фото: Кримський вітер

Пожежа палає. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки. А також про влучання в будинок директора одеського зоопарка.