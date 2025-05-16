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ВСУ атаковали военную базу в Крыму — взрывы еще продолжаются

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Дата публикации 16 мая 2025 10:25
Атака ВСУ на военную базу в Крыму - есть погибшие, пылает пожар
Пожар после атаки после атаки. Фото: Крымский ветер

Сегодня ночью ВСУ атаковали военную базу РФ в Перевальном в оккупированном Крыму. Пожар до сих пор пылает, есть сведения о погибших служащих.

Об этом сообщают агенты движения АТЕШ.

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Ночью местные жители Крыма слышали громкие взрывы в населенном пункте Перевальное. Именно там дислоцируется 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 8-го отдельного артполка. Партизаны АТЕШ сообщают о погибших военных, которые находились на дежурстве на складах. Взрывы до сих пор продолжаются, а пожар еще не ликвидировали.

Что известно о военной базе

Кроме места базирования воинских частей, в Перевальном находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также горюче-смазочных материалов. Этот объект врага дважды подвергался атакам ВСУ — 17 марта и 25 августа 2023 года.

ВСУ атаковали военную базу в Крыму — взрывы еще продолжаются - фото 1
Военная база. Фото: Крымский ветер
ВСУ атаковали военную базу в Крыму — взрывы еще продолжаются - фото 2
Склады базы. Фото: Крымский ветер
ВСУ атаковали военную базу в Крыму — взрывы еще продолжаются - фото 3
Пожар пылает. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки. А также о попадании в дом директора одесского зоопарка.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине АТЕШ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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