Росія вивезла техніку з військової бази в Севастополі

Підбита російська самохідна артилерійська установка. Фото ілюстративне: УНІАН/Марієнко Андрій

У Севастополі зафіксували масове вивезення техніки з російської військової частини. Партизанам вдалося задокументувати майже порожню територію бази. На місці залишились лише декілька машин та цивільні працівники.

Про це повідомив рух АТЕШ в Telegram.

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За їхньою інформацією, йдеться про пункт постійної дислокації техніки, що раніше був заповнений військовими машинами. Наразі територія майже порожня — залишилось лише кілька ГАЗів і КАМАЗів.

Військова база в Севастополі. Фото: АТЕШ

За даними агентів, на території військової бази перебувають переважно цивільні — жінки та літні люди, які виконують роботи з прибирання. Військових майже не видно, лише поодинокі фігури на вежі та височині. Це може свідчити про термінове перекидання техніки на інші напрямки фронту через її нестачу.

Територія військової бази в Севастополі. Фото: АТЕШ

Отриману інформацію партизани оперативно передали представникам Сил оборони України. Вона може допомогти в плануванні подальших дій щодо знищення ворога на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, днями ЗСУ атакували військову базу РФ у Перевальному в окупованому Криму. Також ми писали, що у Чорному та Азовському морях наразі ракетоносіїв російських загарбників немає.