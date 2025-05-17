Росія вивезла техніку з військової бази в Севастополі

У Севастополі з частини "зникла" військова техніка росіян — фото
У Севастополі зафіксували масове вивезення техніки з російської військової частини. Партизанам вдалося задокументувати майже порожню територію бази. На місці залишились лише декілька машин та цивільні працівники.
Про це повідомив рух АТЕШ в Telegram.
Окупанти вивозять військову техніку з Криму
За їхньою інформацією, йдеться про пункт постійної дислокації техніки, що раніше був заповнений військовими машинами. Наразі територія майже порожня — залишилось лише кілька ГАЗів і КАМАЗів.
За даними агентів, на території військової бази перебувають переважно цивільні — жінки та літні люди, які виконують роботи з прибирання. Військових майже не видно, лише поодинокі фігури на вежі та височині. Це може свідчити про термінове перекидання техніки на інші напрямки фронту через її нестачу.
Отриману інформацію партизани оперативно передали представникам Сил оборони України. Вона може допомогти в плануванні подальших дій щодо знищення ворога на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, днями ЗСУ атакували військову базу РФ у Перевальному в окупованому Криму. Також ми писали, що у Чорному та Азовському морях наразі ракетоносіїв російських загарбників немає.
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