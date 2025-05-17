Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса В Севастополе из части "исчезла" военная техника россиян — фото

В Севастополе из части "исчезла" военная техника россиян — фото

Ua en ru
Дата публикации 17 мая 2025 12:57
Россия вывезла технику с военной базы в Севастополе
Подбитая российская самоходная артиллерийская установка. Фото иллюстративное: УНИАН/Мариенко Андрей

В Севастополе зафиксировали массовый вывоз техники из российской воинской части. Партизанам удалось задокументировать почти пустую территорию базы. На месте остались лишь несколько машин и гражданские работники.

Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.

Реклама
Читайте также:
У Севастополі з частини "зникла" військова техніка — фото - фото 1
Россияне вывозят военную технику из Крыма. Фото: АТЕШ

Оккупанты вывозят военную технику из Крыма

По их информации, речь идет о пункте постоянной дислокации техники, который ранее был заполнен военными машинами. Сейчас территория почти пустая — осталось лишь несколько ГАЗов и КАМАЗов.

У Севастополі з частини "зникла" військова техніка — фото - фото 2
Военная база в Севастополе. Фото: АТЕШ

По данным агентов, на территории военной базы находятся преимущественно гражданские — женщины и пожилые люди, которые выполняют работы по уборке. Военных почти не видно, лишь единичные фигуры на башне и возвышенности. Это может свидетельствовать о срочной переброске техники на другие направления фронта из-за ее нехватки.

У Севастополі з частини "зникла" військова техніка — фото - фото 3
Территория военной базы в Севастополе. Фото: АТЕШ

Полученную информацию партизаны оперативно передали представителям Сил обороны Украины. Она может помочь в планировании дальнейших действий по уничтожению врага на временно оккупированных территориях.

Напомним, на днях ВСУ атаковали военную базу РФ в Перевальном в оккупированном Крыму. Также мы писали, что в Черном и Азовском морях пока ракетоносителей российских захватчиков нет.

Крым военная техника Новости Одессы Севастополь війна АТЕШ
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /