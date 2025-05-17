Россия вывезла технику с военной базы в Севастополе

Подбитая российская самоходная артиллерийская установка. Фото иллюстративное: УНИАН/Мариенко Андрей

В Севастополе зафиксировали массовый вывоз техники из российской воинской части. Партизанам удалось задокументировать почти пустую территорию базы. На месте остались лишь несколько машин и гражданские работники.

Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.

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По их информации, речь идет о пункте постоянной дислокации техники, который ранее был заполнен военными машинами. Сейчас территория почти пустая — осталось лишь несколько ГАЗов и КАМАЗов.

Военная база в Севастополе. Фото: АТЕШ

По данным агентов, на территории военной базы находятся преимущественно гражданские — женщины и пожилые люди, которые выполняют работы по уборке. Военных почти не видно, лишь единичные фигуры на башне и возвышенности. Это может свидетельствовать о срочной переброске техники на другие направления фронта из-за ее нехватки.

Территория военной базы в Севастополе. Фото: АТЕШ

Полученную информацию партизаны оперативно передали представителям Сил обороны Украины. Она может помочь в планировании дальнейших действий по уничтожению врага на временно оккупированных территориях.

Напомним, на днях ВСУ атаковали военную базу РФ в Перевальном в оккупированном Крыму. Также мы писали, что в Черном и Азовском морях пока ракетоносителей российских захватчиков нет.