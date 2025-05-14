ВС РФ у Криму готуються до удару ЗСУ та ховають техніку - партизани АТЕШ

Казарма в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ

У Севастополі вивозять майно з частини 810-ї бригади морської піхоти та ховають техніку під маскувальними сітками. Однак інформацію про всі ці безпекові заходи партизани вже передали ЗСУ.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Агенти руху "АТЕШ" зафіксували, як до пункту постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти у Севастополі прибувають автобуси. Транспорт вивозить майно з адміністративних будівель та пустуючих казарм на території частини. Можливо, такі приготування пов'язані з підвищеним ризиком об'єкта найближчим часом. Однак партизани все оно помітили скупчення російської техніки, яке окупанти намагалися приховати під сітками, та передали дані українській стороні.

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"Нам вдалося виявити на території частини скупчення військової техніки, ретельно прихованої під маскувальними мережами, а також багато іншої важливої ​​інформації. Усі дані оперативно передано представникам Сил оборони України", — йдеться уповідомленні агентів АТЕШ.

Автобус біля казарм. Фото: АТЕШ

Казарми військових. Фото: АТЕШ

Маскувальні сітки. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про вибух, який почули вчора одесити. А також про те, що дітей в Криму готують до війни.