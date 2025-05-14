ВС РФ в Крыму готовятся к удару ВСУ и прячут технику - партизаны АТЭШ

Казарма в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

В Севастополе вывозят имущество из части 810-й бригады морской пехоты и прячут технику под маскировочными сетками. Однако информацию обо всех этих мерах безопасности партизаны уже передали ВСУ.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали, как в пункт постоянной дислокации 810-й бригады морской пехоты в Севастополе регулярно прибывают автобусы. Транспорт вывозит имущество из административных зданий и пустующих казарм на территории части. Возможно, такие приготовления связаны с повышенным риском объекта в ближайшее время. Однако партизаны все равно заметили скопление российской техники, которое оккупанты пытались скрыть под сетками, и передали данные украинской стороне.

"Нам удалось обнаружить на территории части скопление военной техники, тщательно скрытой под маскировочными сетями, а также много другой важной информации. Все данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины", — говорится в сообщении агентов АТЕШ.

Автобус возле казарм. Фото: АТЕШ

Казармы военных. Фото: АТЕШ

Маскировочные сетки. Фото: АТЕШ

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