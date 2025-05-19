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В Крыму свозят военные катера и лодки — что планируется

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Дата публикации 19 мая 2025 12:31
Жители Крыма заметили перевозки военных катеров и лодок по суше.
Лодка на прицепе. Фото иллюстративное: OLX

Жители Крыма заметили перевозки военных катеров и лодок по суше. Вероятнее всего, это связано с тем, что перемещение по акватории полуострова уже не является безопасным из-за морских дронов ВСУ.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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С начала недели жители оккупированного Крыма отметили 6 случаев перевозки военных катеров и моторных лодок (в том числе надувных) по дорогам полуострова. Плавсредства транспортировались на прицепах, в кузовах грузовиков и тралах в направлении Севастополя.

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Перевозка техники. Фото: Крымский ветер
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Транспортировка лодки. Фото: Крымский ветер

Транспортировать плавсредства по суше оккупантам скорее всего пришлось из-за постоянной опасности от украинских дронов в Черном море.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Крыму начали охоту на авто с наклейками. А также об американском беспилотнике возле оккупированного полуострова.

Одесса Крым военная техника Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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