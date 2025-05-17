Безпілотник США RQ-4B відновив розвідку біля Криму

Американський безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото ілюстративне: Northrop Grumman

Після майже річної перерви стратегічний безпілотник США RQ-4B Global Hawk знову проводить розвідку над Чорним морем. Його маршрут спрямований у бік анексованого Криму. Такі польоти допомагають відстежувати дії російських військ і ППО.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Розвідка над Чорним морем

Сьогодні, 17 травня, над Чорним морем зафіксовано розвідувальний політ американського безпілотника RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE10. За даними порталу Flightradar, він вилетів з авіабази НАТО Сігонелла на острові Сицилія та розпочав політ у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Які завдання виконує RQ-4B Global Hawk

Цей тип безпілотника призначений для збору даних про роботу російської протиповітряної оборони, а також реакцію ЗС РФ на можливі бойові загрози. Подібні польоти нерідко передують високоточним ударам українських сил по військових об'єктах РФ у Криму.

Зазначимо, що попередній політ RQ-4B у цьому регіоні відбувся ще 24 червня 2024 року. Тоді його політ завершився раніше після того, як поблизу пролетів російський винищувач МіГ-31, створивши турбулентність.

Нагадаємо, у Севастополі зафіксували масове вивезення техніки з російської військової частини. Також ми писали, що у Чорному та Азовському морях загарбників немає, однак ракетоносій із "Калібрами" досі перебуває у Середземному морі.