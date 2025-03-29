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Біля Одеси над Чорним морем ведеться посилена розвідка

29 березня 2025 15:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Розвідка США моніторить Чорне море біля Одеси
Розвідник Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: Boeing
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні із самого ранку американські розвідувальні літаки патрулюють біля південних кордонів Одеської області. Вони моніторять ситуацію в Чорному морі з повітряного простору Румунії. Це допомагає відстежувати активність російських сил у регіоні.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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За даними порталу, у небі над Чорним морем працюють два літаки — Bombardier Challenger 650 Artemis та Boeing P-8A Poseidon. Перший займається радіоелектронною розвідкою, використовуючи сучасні системи сканування та прослуховування. Він здатен виявляти об'єкти на великій відстані та протидіяти системам радіоелектронної боротьби.

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Рух розвідника Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon, який вилетів з бази ВПС Сігонелла в Італії, контролює морські цілі. Його основна задача — відстежувати переміщення ворожого флоту та оперативно передавати дані українським військовим.

Біля Одеси над Чорним морем ведеться посилена розвідка - фото 2
Рух розвідника Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни збільшили кількість споряджених ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі їхній загальний залп може сягати восьми ракет. Також у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок російського удару балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму є руйнування багатоповерхівки та приватного транспорту.

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