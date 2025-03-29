Разведка США мониторит Черное море возле Одессы

Разведчик Boeing P-8A Poseidon. Фото иллюстративное: Boeing

Сегодня с самого утра американские разведывательные самолеты патрулируют у южных границ Одесской области. Они мониторят ситуацию в Черном море с воздушного пространства Румынии. Это помогает отслеживать активность российских сил в регионе.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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По данным портала, в небе над Черным морем работают два самолета — Bombardier Challenger 650 Artemis и Boeing P-8A Poseidon. Первый занимается радиоэлектронной разведкой, используя современные системы сканирования и прослушивания. Он способен обнаруживать объекты на большом расстоянии и противодействовать системам радиоэлектронной борьбы.

Движение разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon, который вылетел с базы ВВС Сигонелла в Италии, контролирует морские цели. Его основная задача — отслеживать перемещение вражеского флота и оперативно передавать данные украинским военным.

Движение разведчика Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Напомним, россияне увеличили количество снаряженных ракетоносителей в Черном море. Сейчас их общий залп может достигать восьми ракет. Также в Кривом Роге Днепропетровской области в результате российского удара баллистической ракетой с временно оккупированного Крыма есть разрушения многоэтажки и частного транспорта.