Російські ракетоносії у Чорному морі — загроза зростає

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує тримати напругу на воді. Так, станом на сьогодні, 29 березня, окупанти збільшили кількість споряджених ракетоносіїв у Чорному морі. "Калібри" фіксуються й у Середземному морі.

Про це у суботу, 29 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки ракетоносіїв на чергуванні

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі-носії ракет "Калібр", загальний залп яких може сягати восьми ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано, тоді як у Середземному морі перебувають чотири ворожі судна, з яких три є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Рух Керченською протокою

За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли два судна, проте жодне з них не попрямувало в бік Босфору. Водночас до Азовського моря зайшло 12 суден, п’ять із яких прибули з протоки Босфор.

Військові наголошують, що Росія продовжує порушувати міжнародні норми безпеки на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації своїх суден, що є порушенням Конвенції SOLAS 1974 року.

Нагадаємо, через вчорашній російський удар по Дніпру зросла кількість постраждалих людей. Також в ISW пояснили, чому Путін почав висувати нові вимоги на переговорах.