Российские ракетоносители в Черном море — угроза растет

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает держать напряжение на воде. Так, по состоянию на сегодня, 29 марта, оккупанты увеличили количество снаряженных ракетоносителей в Черном море. "Калибры" фиксируются и в Средиземном море.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько ракетоносителей на дежурстве

В Черном море находятся два вражеских корабля-носителя ракет "Калибр", общий залп которых может достигать восьми ракет. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано, тогда как в Средиземном море находятся четыре вражеских судна, из которых три являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в Черное море прошли два судна, однако ни одно из них не направилось в сторону Босфора. В то же время в Азовское море зашло 12 судов, пять из которых прибыли из пролива Босфор.

Военные отмечают, что Россия продолжает нарушать международные нормы безопасности на море, выключая системы автоматической идентификации своих судов, что является нарушением Конвенции SOLAS 1974 года.

Напомним, из-за вчерашнего российского удара по Днепру возросло количество пострадавших людей. Также в ISW объяснили, почему Путин начал выдвигать новые требования на переговорах.