Беспилотник США RQ-4B возобновил разведку возле Крыма

Американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото иллюстративное: Northrop Grumman

После почти годового перерыва стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk снова проводит разведку над Черным морем. Его маршрут направлен в сторону аннексированного Крыма. Такие полеты помогают отслеживать действия российских войск и ПВО.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Разведка над Черным морем

Сегодня, 17 мая, над Черным морем зафиксирован разведывательный полет американского беспилотника RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10. По данным портала Flightradar, он вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и начал полет в направлении временно оккупированного Крыма.

Какие задачи выполняет RQ-4B Global Hawk

Этот тип беспилотника предназначен для сбора данных о работе российской противовоздушной обороны, а также реакции ВС РФ на возможные боевые угрозы. Подобные полеты нередко предшествуют высокоточным ударам украинских сил по военным объектам РФ в Крыму.

Отметим, что предыдущий полет RQ-4B в этом регионе состоялся еще 24 июня 2024 года. Тогда его полет завершился раньше после того, как поблизости пролетел российский истребитель МиГ-31, создав турбулентность.

Напомним, в Севастополе зафиксировали массовый вывоз техники из российской воинской части. Также мы писали, что в Черном и Азовском морях захватчиков нет, однако ракетоноситель с "Калибрами" до сих пор находится в Средиземном море.