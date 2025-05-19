Човен на причепі. Фото ілюстративне: OLX

Мешканці Криму помітили перевезення військових катерів та човнів суходолом. Ймовірніше за все, це пов'язано з тим, що переміщення акваторією півострова вже не є безпечним через морські дрони ЗСУ.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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З початку тижня мешканці окупованого Криму відзначили 6 випадків перевезення військових катерів та моторних човнів (у тому числі надувних) дорогами півострова. Плавзасоби транспортувалися на причепах, у кузовах вантажівок та тралах у напрямку Севастополя.

Перевезення техніки. Фото: Кримський вітер

Транспортування човна. Фото: Кримський вітер

Транспортувати плавзасоби суходолом окупантам скоріш за все довелося через постійну небезпеку від українських дронів у Чорному морі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Криму почали полювання на авто з наліпками. А також про американський безпілотник біля окупованого півострова.