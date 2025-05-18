Окупанти в Криму шукають так звану "русофобію"

Російські окупанти в Криму перевіряють автівки. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти в Криму влаштували нову хвилю перевірок машин через наліпки. Під підозру потрапляють ті, хто має проукраїнські погляди.

Про це у Telegram-каналі повідомив Центр національного спротиву.

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Фільтрація за наліпками

За їхніми даними, перевірки організовує каральний загін під назвою "Кримський смерш" — за зразком сталінських репресивних структур. Разом із так званими інспекторами ДАІ окупанти зупиняють авто, а також "проводять профілактику" в соцмережах — шукають дописи, які їм здаються "небезпечними" або "антиросійськими".

Залякування кримчан

У Центрі спротиву наголошують: такі дії не мають нічого спільного з турботою про безпеку. Це спроба залякати мешканців Криму, які не підтримують окупаційний режим.

"Це — не про безпеку. Це — про терор", — зазначили в Центрі національного спротиву.

У Центрі закликали всіх, хто помітить фільтрацію чи перевірку повідомляти у вказаний чат-бот, та залучатися до Руху опору.

Нагадаємо, після майже річної перерви стратегічний безпілотник США RQ-4B Global Hawk знову відновив розвідку над Чорним морем у бік Криму. Також ми писали, що 18 травня Україна та світ вшановують пам'ять жертв масової депортації кримськотатарського народу.