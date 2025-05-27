В Одесской области задержали двух уклонистов в гидрокостюмах, которые плыли в Молдову

Задержание мужчин. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Жители Одесской области во время ночного ливня переоделись в гидрокостюмы и пытались через Днестр вплавь добраться до Молдовы. Однако пограничники увидели их с беспилотника, поэтому мужчинам пришлось бежать.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Ночью пограничники с помощью БпЛА зафиксировали двух человек, которые пытались пересечь Днестр вплавь и добраться до Молдовы. Ими оказались жители Могилев-Подольского района, которые заранее оделись в гидрокостюмы для преодоления водной преграды. Несмотря на сложные погодные условия, сильное течение и ночное время суток мужчины все равно решились на переправку. Услышав звук квадрокоптера и моторной лодки пограничников, фигуранты резко изменили направление движения и пытались убежать. Один из них даже успел частично переодеться, пытаясь замаскироваться под обычного прохожего. Однако в конце концов путешественники были задержаны.

Какое наказание грозит

На мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит до 8 500 гривен штрафа или админарест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые пытались попасть за границу под видом рыбаков. А также о стоимости тура из Одессы в Приднестровье.