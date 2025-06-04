Скільки дітей загинуло на Одещині та в Україні з початку російсько-української війни

Дошки на пам'ять про загиблих. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні день вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. З 24 лютого 2022 року на Одещині внаслідок російських обстрілів загинули 12 малеч.

Такі дані наводить Одеська обласна військова адміністрація.

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Загиблі та поранені діти

Станом на 24.02.2025 було відомо про щонайменше 67 дітей, які постраждали внаслідок російських обстрілів на Одещині. Також ще двоє неповнолітніх осіб отримали поранення під час повітряних атак 26 травня та 3 червня цього року.

Загиблі та поранені діти. Інфографіка: Новини.LIVE

На пам'ять по загиблих дітях в Одесі було відкрито пам'ятні дошки та висаджені сакури на Аллеї Небесної Сотні. Сьогодні на ці дерева були символічно прив'язані 12 дзвіночків, дзвін яких буде лунати як згадка про невинно убитих дітей.

Додамо, загалом в Україні внаслідок військових дій з 24 лютого 2024 року загинула 631 дитина.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі прив'язували дзвіночки до сакур на пам'ять про загиблих під час війни дітей. А також про акцію "Дзвін пам'яті", яка пройшла нещодавно в нашому місті.