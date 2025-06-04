Сколько детей погибло в Одесской области и в Украине с начала российско-украинской войны

Доски в память о погибших. Фото: Одесская ОВА

Сегодня день памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. С 24 февраля 2022 года в Одесской области в результате российских обстрелов погибли 12 малышей.

Такие данные приводит Одесская областная военная администрация.

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Погибшие и раненые дети

По состоянию на 24.02.2025 было известно о 67 детях, получивших ранения разной степени тяжести в результате российских обстрелов в Одесской области. Это без учета того, что еще двое несовершеннолетних получили ранения во время воздушных атак 26 мая и 3 июня этого года.

Погибшие и раненые дети. Инфографика: Новини.LIVE

В память о погибших детях в Одессе были открыты памятные доски и высажены сакуры на Аллее Небесной Сотни. Сегодня на эти деревья были символически привязаны 12 колокольчиков, звон которых будет звучать как память о невинно убитых малышах.

Добавим, всего в Украине в результате военных действий с 24 февраля 2024 года погиб 631 ребенок.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе привязывали колокольчики к сакурам в память о погибших во время войны детях. А также об акции "Колокол памяти", которая прошла недавно в нашем городе.