Сколько детей погибло в Одесской области и в Украине с начала российско-украинской войны

Эхо войны — сколько детей погибло и ранено на Одесчине
Сегодня день памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. С 24 февраля 2022 года в Одесской области в результате российских обстрелов погибли 12 малышей.
Такие данные приводит Одесская областная военная администрация.
Погибшие и раненые дети
По состоянию на 24.02.2025 было известно о 67 детях, получивших ранения разной степени тяжести в результате российских обстрелов в Одесской области. Это без учета того, что еще двое несовершеннолетних получили ранения во время воздушных атак 26 мая и 3 июня этого года.
В память о погибших детях в Одессе были открыты памятные доски и высажены сакуры на Аллее Небесной Сотни. Сегодня на эти деревья были символически привязаны 12 колокольчиков, звон которых будет звучать как память о невинно убитых малышах.
Добавим, всего в Украине в результате военных действий с 24 февраля 2024 года погиб 631 ребенок.
Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе привязывали колокольчики к сакурам в память о погибших во время войны детях. А также об акции "Колокол памяти", которая прошла недавно в нашем городе.
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