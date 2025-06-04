Хвилина Мовчання на честь загиблих через війну дітей в Одесі

Акція на Соборній. Фото: Наталя Михайленко

Зупинися на хвилину і згадай загиблих дітей — під таким гаслом пройшла акція у центрі Одеси. На Соборну площу сьогодні вийшли активісти з плакатами і о 9-й ранку нагадали містянам про щоденну хвилину мовчання на честь загиблих від збройної агресії.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанувати пам'ять дітей

Десятки тисяч українців, як військових, так і цивільних, загинули в результаті вторгнення Росії. Серед них — чимало дітей, про що сьогодні нагадали активісти. Організатори акції наголошують: на пам'ять по невинно убитих кожен з нас може виділити 60 секунд на день.

Герої не вмирають. Фото: Наталя Михайленко

Активістка на дорозі. Фото: Наталя Михайленко

Учасниця акції. Фото: Наталя Михайленко

Містяни зупинялися

Учасники акції перекрили дорогу та за допомогою табличок нагадували водіям авто про хвилину мовчання. Деякі з автомобілістів приєднувалися до акції, виходили з авто та схиляли голови, висловлюючи таким чином повагу до загиблих. Участь приймали і правоохоронці.

Разом з правоохоронцями. Фото: Наталя Михайленко

Поліція доєдналася. Фото: Наталя Михайленко

Хвилина мовчання на дорозі. Фото: Наталя Михайленко

Додамо, хвилина мовчання оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022

"Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Згадай загиблих. Фото: Наталя Михайленко

Стояв за нас. Фото: Наталя Михайленко

Активістка нагадує про дітей. Фото: Наталя Михайленко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію "Дзвін пам'яті" в Одесі. А також про хвилину мовчання на честь загиблих біля одеського Привозу.