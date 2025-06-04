Минута Молчания в честь погибших из-за войны детей в Одессе

Война убивает детей — акция памяти в центре Одессы
Остановись на минуту и вспомни погибших детей — под таким лозунгом прошла акция в центре Одессы. На Соборную площадь сегодня вышли активисты с плакатами и в 9 утра напомнили горожанам о ежедневной минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии.
Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.
Почтить память детей
Десятки тысяч украинцев, как военных, так и гражданских, погибли в результате вторжения России. Среди них — немало детей, о чем сегодня напомнили активисты. Организаторы акции отмечают: в память о невинно убитых каждый из нас может выделить 60 секунд в день.
Горожане останавливались
Участники акции перекрыли дорогу и с помощью табличек напоминали водителям авто о минуте молчания. Некоторые из автомобилистов присоединялись к акции, выходили из машин и склоняли головы, выражая таким образом уважение к погибшим. Участие принимали и правоохранители.
Добавим, минута молчания объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022
"Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
Напомним, недавно мы писали об акции "Звон памяти" в Одессе. А также о минуте молчания в честь погибших возле одесского Привоза.
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