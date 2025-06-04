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Война убивает детей — акция памяти в центре Одессы

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Дата публикации 4 июня 2025 10:35
Минута Молчания в честь погибших из-за войны детей в Одессе
Акция на Соборной. Фото: Наталья Михайленко

Остановись на минуту и вспомни погибших детей — под таким лозунгом прошла акция в центре Одессы. На Соборную площадь сегодня вышли активисты с плакатами и в 9 утра напомнили горожанам о ежедневной минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтить память детей

Десятки тысяч украинцев, как военных, так и гражданских, погибли в результате вторжения России. Среди них — немало детей, о чем сегодня напомнили активисты. Организаторы акции отмечают: в память о  невинно убитых каждый из нас может выделить 60 секунд в день.

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Герои не умирают. Фото: Наталья Михайленко
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Активистка на дороге. Фото: Наталья Михайленко
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Участница акции. Фото: Наталья Михайленко

Горожане останавливались

Участники акции перекрыли дорогу и с помощью табличек напоминали водителям авто о минуте молчания. Некоторые из автомобилистов присоединялись к акции, выходили из машин и склоняли головы, выражая таким образом уважение к погибшим. Участие принимали и правоохранители.

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Вместе с правоохранителями. Фото: Наталья Михайленко
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Полиция присоединилась. Фото: Наталья Михайленко
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Минута молчания на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Добавим, минута молчания объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022
"Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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Вспомни погибших. Фото: Наталья Михайленко
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Стоял за нас. Фото: Наталья Михайленко
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Активистка напоминает о детях. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, недавно мы писали об акции "Звон памяти" в Одессе. А также о минуте молчания в честь погибших возле одесского Привоза.

Одесса дети Новости Одессы война в Украине минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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