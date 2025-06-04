Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 4 червня

Наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі Росія здійснила масовану атаку на Одесу, застосувавши більше 20 ударних безпілотників. Внаслідок прильотів є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждала одна людина.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.

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Наслідки атаки

12 дронів РФ із 20 вдалося знищити засобами ППО, однак без влучань не обійшлося. В результаті прильотів є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, гаражів, складських приміщень та СТО. Одна людина отримала поранення ноги, медики надали всю необхідну допомогу. Ще девʼять людей звернулися до психологів. У місті було зафіксовано кілька пожеж, однак вони були оперативно ліквідовані.

Пожежа в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйнований будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджені будівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Перелік руйнувань та пошкоджень наразі лише встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки атаки РФ.

Фіксація наслідків. Фото: Одеська обласна прокуратура

Військові злочини. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по Миколаївщині ''Кинджалом''. А також про наслідки дронової атаки на Одесу 3 червня.