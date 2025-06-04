Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 4 червня

Наслідки атаки на Одесу — з'явилися перші фото
Вночі Росія здійснила масовану атаку на Одесу, застосувавши більше 20 ударних безпілотників. Внаслідок прильотів є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждала одна людина.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.
Наслідки атаки
12 дронів РФ із 20 вдалося знищити засобами ППО, однак без влучань не обійшлося. В результаті прильотів є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, гаражів, складських приміщень та СТО. Одна людина отримала поранення ноги, медики надали всю необхідну допомогу. Ще девʼять людей звернулися до психологів. У місті було зафіксовано кілька пожеж, однак вони були оперативно ліквідовані.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Перелік руйнувань та пошкоджень наразі лише встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки атаки РФ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по Миколаївщині ''Кинджалом''. А також про наслідки дронової атаки на Одесу 3 червня.
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