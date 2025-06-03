РФ вперше вдарила ракетою Кинжал по Миколаївщині - Віталій Кім розповів про наслідки атаки

Винищувач РФ із Кинжалом. Фото ілюстративне: 24 канал

Сьогодні, 3 червня, вперше від початку повномасштабної війни росіяни атакували Миколаївщину "Кинджалом". На щастя, серйозних пошкоджень, жертв та постраждалих в результаті удару немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі День.LIVE.

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Удар Кинжалом

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що удар російським "Кинжалом" припав на недіючу припортову інфраструктуру у передмісті. Суттєвих пошкоджень чи жертв внаслідок атаки немає, оскільки ворожа ракета влучила в землю.

"Що вони там шукали — невідомо. Немає розуміння, чому атакували портову інфраструктуру, яка вже три роки не працює. І там немає ні людей, ні інфраструктури, яка там активно працює чи забезпечує сили оборони", — сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Віталій Кім також припустив, що російська гіперзвукова ракета могла бути збита з курсу українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки дронової атаки на Одесу. А також про те, як прикордонники збивали вночі російські БпЛА над нашим містом.