Прикордонники ЗСУ збили дрони РФ над Одесою під час атаки 3 червня

Збиття дронів. Фото ілюстративне: Укрінформ

Під час нічної дронової атаки на Одесу військові прикордонної служби майстерно знищили 2 ворожих дрони-камікадзе. Завдяки злагодженій роботі бійців БпЛА супротивника так і не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Збиття дронів

Сьогодні вночі, під час чергової повітряної атаки, прикордонники виявили два ворожі БпЛА типу "Shahed-136/131", які рухались у напрямку об’єктів критичної та цивільної інфраструктури. Влучним вогнем військові знищили російські дрони у небі.

"Це не просто "дрони". Це цілі, які можуть знищити життя. Маємо певні практичні навички, тому діємо миттєво, злагоджено, чітко — виявили, навели, знищили. Пильнуємо, захищаємо, бо знаємо: за нашими спинами — міста, діти, сім’ї", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Атака в ніч проти 3 червня

Внаслідок атаки 3 червняза різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. В приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки місцевих. За попередньою інформацією, поранення різної тяжкості отримали 5 осіб, одну з них госпіталізували, решті медичну допомогу надали на місці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки дронами-камікадзе на Одесу. А також про вибух у Миколаєві.