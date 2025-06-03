Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 3 червня 2025 року - є постраждалі (фото)

Нічний обстріл Одеси — наслідки руйнувань (фото)
Вночі, 3 червня, Росія здійснила дронову атаку на Одесу — пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. В результаті обстрілу в місті спалахнули пожежі, 5 людей отримали поранення.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.
Наслідки атаки
Внаслідок атаки за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. В приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки місцевих. За попередньою інформацією, поранення різної тяжкості отримали 5 осіб. Їм надається медична допомога.
"Від ДСНС залучались 22 одиниці техніки та 72 рятувальники, від добровольців підрозділу Національної гвардії України та підрозділу міської ради — 3 одиниці техніки та 12 людей", — каже речниця ГУ ДСНС в Одеській Області Марина Аверіна.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі ще встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про потужні вибухи, що лунали в Одесі. А також про дронову атаку на Миколаївщину.
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