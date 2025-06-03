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Нічний обстріл Одеси — наслідки руйнувань (фото)

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Дата публікації: 3 червня 2025 09:19
Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 3 червня 2025 року - є постраждалі (фото)
Пожежа на складі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі, 3 червня, Росія здійснила дронову атаку на Одесу — пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. В результаті обстрілу в місті спалахнули пожежі, 5 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

Внаслідок атаки за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. В приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки місцевих. За попередньою інформацією, поранення різної тяжкості отримали 5 осіб. Їм надається медична допомога.

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"Від ДСНС залучались 22 одиниці техніки та 72 рятувальники, від добровольців підрозділу Національної гвардії України та підрозділу міської ради — 3 одиниці техніки та 12 людей", — каже речниця ГУ ДСНС в Одеській Області Марина Аверіна.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини
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Люди після атаки. Фото: ДСНС Одещини
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Спалене авто. Фото: ДСНС Одещини

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень  наразі ще встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки ворожої атаки. 

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Наслідки атаки на Одесу — пожежі та поранені (фото) - фото 4
Пошкоджений будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки атаки на Одесу — пожежі та поранені (фото) - фото 5
Після пожежі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки атаки на Одесу — пожежі та поранені (фото) - фото 6
Руйнації після обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про потужні вибухи, що лунали в Одесі. А також про дронову атаку на Миколаївщину.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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