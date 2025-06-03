Последствия дроновой атаки РФ на Одессу 3 июня 2025 года — есть пострадавшие (фото)

Пожар на складе. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на вторник, 3 июня, Россия осуществила дроновую атаку на Одессу — повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, 5 человек получили ранения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В результате атаки по разным адресам вспыхнули пожары, самый масштабный из них был в складских помещениях с продуктами питания. В частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома местных жителей. По предварительной информации, ранения разной тяжести получили 5 человек. Им оказывается медицинская помощь.

"От ГСЧС привлекались 22 единицы техники и 72 спасателя, от добровольцев подразделения Национальной гвардии Украины и подразделения городского совета — 3 единицы техники и 12 человек", — говорит пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Люди после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Сожженное авто. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Полный перечень разрушений и повреждений пока еще устанавливается. Правоохранители документируют все последствия вражеской атаки.

Поврежденный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

После пожара. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушения после обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о мощных взрывах, которые раздавались в Одессе. А также о беспилотной атаке на Николаевскую область.