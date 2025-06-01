Росія атакувала Миколаївщину ударними дронами, є поранені - Віталій Кім

Ударні дрони РФ. Фото ілюстративне: depositphotos/Lepasik

Росія знову здійснила атаку FPV-дронами цивільну інфраструктуру Миколаївщини. Внаслідок обстрілу є постраждалі, їм надається медична допомога.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Наслідки атаки

За інформацією Віталія Кіма, внаслідок дронової атаки було пошкоджено приватний будинок у Куцурубській громаді. Крім того, отримали поранення двоє місцевих мешканців: 60-річна жінка та 65-річний чоловік, який зараз у тяжкому стані. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні на "кареті" швидкої допомоги.

"Обох постраждалих госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога", — йдетсья у повідомленні очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Повідомлення Віталія Кіма. Фото: скриншот

Також у Первомайському районі Миколаївщини внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії. На щастя, там постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про загрозу від російських ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.