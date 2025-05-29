РФ атакувала Одещину та Миколаївщину - є загиблі та постраждалі

Росія атакувала зранку Миколаївщину та Одещину — наслідки
Сьогодні, 29 травня 2025 року російські війська завдали ударів по Одещині та Миколаївщині. Внаслідок атак одна людина загинула, три було поранено, двоє з них у важкому стані.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь" та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Атака на Миколаївщину
Сьогодні, 29 травня 2025 року російські війська завдали удару по Миколаївщині балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М". Пуск був здійснений із території тимчасово окупованого Криму. В резульаті атаки було сильно пошкоджене фермерське господарство в Горохівській громаді. Поранено три працівники підприємства, двоє у важкому стані, за їхнє життя боряться медики. Ще одна особа померла у кареті швидкої, не доїхавши до лікарні.
Атака на Одещину
Крім того, ворог атакував Одещину трьома засобами повітряного нападу, тип яких встановлюється. Дві цілі було знищено силами ППО півдня країни, ще одна — локаційно втрачена в акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які пролунали у Херсоні. А також про удару по житлових будинках на Сумщині.
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