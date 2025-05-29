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Росія атакувала зранку Миколаївщину та Одещину — наслідки

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Дата публікації: 29 травня 2025 12:10
РФ атакувала Одещину та Миколаївщину - є загиблі та постраждалі
Наслідки атаки. Фото: Віталій Кім в соцмережі

Сьогодні, 29 травня 2025 року російські війська завдали ударів по Одещині та Миколаївщині. Внаслідок атак одна людина загинула, три було поранено,  двоє з них у важкому стані.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь" та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Атака на Миколаївщину

Сьогодні, 29 травня 2025 року російські війська завдали удару по Миколаївщині балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М". Пуск був здійснений із території тимчасово окупованого Криму. В резульаті атаки було сильно пошкоджене фермерське господарство в Горохівській громаді. Поранено три працівники підприємства, двоє у важкому стані, за їхнє життя боряться медики. Ще одна особа померла у кареті швидкої, не доїхавши до лікарні. 

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Пошкоджене підприємство. Фото: Віталій Кім в соцмережі

Атака на Одещину

Крім того, ворог атакував Одещину трьома засобами повітряного нападу, тип яких встановлюється. Дві цілі було знищено силами ППО півдня країни, ще одна — локаційно втрачена в акваторії Чорного моря.

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Повідомлення військових. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які пролунали у Херсоні. А також про удару по житлових будинках на Сумщині.

Одеса обстріли Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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