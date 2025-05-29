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Россия атаковала утром Николаевщину и Одесчину — последствия

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Дата публикации 29 мая 2025 12:10
РФ атаковала Одесскую и Николаевскую области - есть погибшие и пострадавшие
Последствия атаки. Фото: Виталий Ким в соцсети

Сегодня, 29 мая 2025 года российские войска нанесли удары по Одесской и Николаевской области. В результате атак один человек погиб, три ранены, два из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень" и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Атака на Николаевскую область

Сегодня, 29 мая 2025 года российские войска нанесли удар по Николаевской области баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М". Пуск был осуществлен с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки было сильно повреждено фермерское хозяйство в Гороховской громаде. Ранены три работника предприятия, двое в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. Еще один человек умер в карете скорой, не доехав до больницы.

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Поврежденное предприятие. Фото: Виталий Ким в соцсети

Атака на Одесскую область

Кроме того, враг атаковал Одесскую область тремя средствами воздушного нападения, тип которых устанавливается. Две цели были уничтожены силами ПВО юга страны, еще одна — локационно потеряна в акватории Черного моря.

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые прогремели в Херсоне. А также об ударе по жилым домам на Сумщине.

Одесса обстрелы Николаевская область Виталий Ким Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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