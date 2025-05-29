РФ атаковала Одесскую и Николаевскую области - есть погибшие и пострадавшие

Россия атаковала утром Николаевщину и Одесчину — последствия
Сегодня, 29 мая 2025 года российские войска нанесли удары по Одесской и Николаевской области. В результате атак один человек погиб, три ранены, два из них в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень" и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Атака на Николаевскую область
Сегодня, 29 мая 2025 года российские войска нанесли удар по Николаевской области баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М". Пуск был осуществлен с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки было сильно повреждено фермерское хозяйство в Гороховской громаде. Ранены три работника предприятия, двое в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. Еще один человек умер в карете скорой, не доехав до больницы.
Атака на Одесскую область
Кроме того, враг атаковал Одесскую область тремя средствами воздушного нападения, тип которых устанавливается. Две цели были уничтожены силами ПВО юга страны, еще одна — локационно потеряна в акватории Черного моря.
Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые прогремели в Херсоне. А также об ударе по жилым домам на Сумщине.
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