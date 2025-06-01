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РФ атаковала Николаевщину FPV-дронами — есть пострадавшие

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Дата публикации 1 июня 2025 16:22
Россия атаковала Николаевскую область ударными дронами, есть раненые - Виталий Ким
Ударные дроны РФ. Фото иллюстративное: depositphotos/Lepasik

Россия снова осуществила атаку FPV-дронами гражданскую инфраструктуру Николаевщины. В результате обстрела есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Последствия атаки

По информации Виталия Кима, в результате дроновой атаки был поврежден частный дом в Куцурубской громаде. Кроме того, получили ранения двое местных жителей: 60-летняя женщина, и 65-летний мужчина, который сейчас в тяжелом состоянии. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу на "карете" скорой помощи.

"Оба пострадавших госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

РФ атаковала Николаевщину FPV-дронами — есть пострадавшие - фото 1
Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Также в Первомайском районе Николаевской области в результате падения обломков поврежден автомобиль и здание бывшей амбулатории. К счастью, там пострадавших нет.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также об угрозе от российских ракетоносителей в акватории Черного моря.

обстрелы Николаевская область Виталий Ким дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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