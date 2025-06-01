Россия атаковала Николаевскую область ударными дронами, есть раненые - Виталий Ким

Ударные дроны РФ. Фото иллюстративное: depositphotos/Lepasik

Россия снова осуществила атаку FPV-дронами гражданскую инфраструктуру Николаевщины. В результате обстрела есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

По информации Виталия Кима, в результате дроновой атаки был поврежден частный дом в Куцурубской громаде. Кроме того, получили ранения двое местных жителей: 60-летняя женщина, и 65-летний мужчина, который сейчас в тяжелом состоянии. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу на "карете" скорой помощи.

"Оба пострадавших госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Также в Первомайском районе Николаевской области в результате падения обломков поврежден автомобиль и здание бывшей амбулатории. К счастью, там пострадавших нет.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также об угрозе от российских ракетоносителей в акватории Черного моря.