Росія знову вивела ракетоносії із Калібрами у Чорне море - Одещина у небезпеці

Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: Укрінформ

Пілся тривалої перерви Росія знову вивела свій військовий флот у Чорне море. У Середземній акваторії зранку також фіксується присутність ворожого ракетоносія із "Калібрами".

Про це 1 червня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 ракетоносія РФ, які можуть випустити до 12 "Калібрів". У Середземному на рейди виведено три російських судна, одне з яких споряджене одразу 8 ракетами. В Азовському морі присутності ворога зранку не було зафіксовано.

Актуальна інформація. Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 4 судна, 3 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 8 кораблів, 6 з них прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому безпека у Чорному морі — є пріоритетом для всього світу. А також про новий корабель у середземноморській ескадрі РФ.