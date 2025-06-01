Россия снова вывела ракетоносители с Калибрами в Черное море - Одесская область в опасности

Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: Укринформ

После длительного перерыва Россия снова вывела свой военный флот в Черное море. В Средиземной акватории утром также фиксируется присутствие вражеского ракетоносителя с "Калибрами".

Об этом 1 июня сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Количество кораблей в морях

В Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя РФ, которые могут выпустить до 12 "Калибров". В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 8 ракетами. В Азовском море присутствия врага утром не было зафиксировано.

Актуальная информация. Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 4 судна, 3 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 8 кораблей, 6 из них направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему безопасность в Черном море - является приоритетом для всего мира. А также о новом корабле в средиземноморской эскадре РФ.