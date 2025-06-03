Пограничники ВСУ сбили дроны РФ над Одессой во время атаки 3 июня

Сбивание дронов. Фото иллюстративное: Укринформ

Во время ночной дроновой атаки на Одессу военные пограничной службы мастерски уничтожили 2 вражеских дрона-камикадзе. Благодаря слаженной работе бойцов БпЛА противника так и не достигли своих целей.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама

Читайте также:

Сбивание дронов

Сегодня ночью, во время очередной воздушной атаки, пограничники обнаружили два вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131", которые двигались в направлении объектов критической и гражданской инфраструктуры. Метким огнем военные уничтожили российские дроны в небе.

"Это не просто "дроны". Это цели, которые могут уничтожить жизнь. Имеем определенные практические навыки, поэтому действуем мгновенно, слаженно, четко — обнаружили, навели, уничтожили. Следим, защищаем, потому что знаем: за нашими спинами — города, дети, семьи", — говорится в сообщении пограничников.

Атака в ночь на 3 июня

В результате атаки 3 июня по разным адресам вспыхнули пожары, самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. В частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома местных жителей. По предварительной информации, ранения различной тяжести получили 5 человек, одного из них госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки дронами-камикадзе на Одессу. А также о взрыве в Николаеве.