Вибух у Миколаєві - що відомо

У Миколаєві пролунав вибух — деталі
Щойно, 3 червня у Миколаєві пролунав вибух. Незадовго до цього повідомляли про активність ворожої авіації із "Кинжалами" на борту.
Про це повідомляють моніторингові канали та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Вибух у Миколаєві
О 9:50 по всій Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку із вилітом винищувача МиГ-31 із "Кинжалами" з авіабази "Саваслійка" / "Приволзький". Вже через 6 хвилин мешканці Миколаєвщини почули потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про перший приліт гіперзвукової ракети по регіону. Однак офіційних коментарів щодо того який тип озброєння був застосований поки немає.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про вибухи в Одесі. А також про наслідки нічної дронової атаки.
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