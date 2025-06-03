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У Миколаєві пролунав вибух — деталі

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Дата публікації: 3 червня 2025 10:04
Вибух у Миколаєві - що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Слово і діло

Щойно, 3 червня у Миколаєві пролунав вибух. Незадовго до цього повідомляли про активність ворожої авіації із "Кинжалами" на борту.

Про це повідомляють моніторингові канали та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

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Вибух у Миколаєві

О 9:50 по всій Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку із вилітом винищувача МиГ-31 із "Кинжалами" з авіабази "Саваслійка" / "Приволзький". Вже через 6 хвилин мешканці Миколаєвщини почули потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про перший приліт гіперзвукової ракети по регіону. Однак офіційних коментарів щодо того який тип озброєння був застосований поки немає.

У Миколаєві пролунав вибух — деталі - фото 1
Повідомлення Олександра Сенкевича. Фото: скриншот
У Миколаєві пролунав вибух — деталі - фото 2
Повідомлення моніторингових каналів. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про вибухи в Одесі. А також про наслідки нічної дронової атаки.

Одеса вибух Миколаївська область Новини Одеси Олександр Сєнкевич
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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