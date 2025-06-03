Вибух у Миколаєві - що відомо

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Слово і діло

Щойно, 3 червня у Миколаєві пролунав вибух. Незадовго до цього повідомляли про активність ворожої авіації із "Кинжалами" на борту.

Про це повідомляють моніторингові канали та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Реклама

Читайте також:

Вибух у Миколаєві

О 9:50 по всій Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку із вилітом винищувача МиГ-31 із "Кинжалами" з авіабази "Саваслійка" / "Приволзький". Вже через 6 хвилин мешканці Миколаєвщини почули потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про перший приліт гіперзвукової ракети по регіону. Однак офіційних коментарів щодо того який тип озброєння був застосований поки немає.

Повідомлення Олександра Сенкевича. Фото: скриншот

Повідомлення моніторингових каналів. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про вибухи в Одесі. А також про наслідки нічної дронової атаки.