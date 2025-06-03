Взрыв в Николаеве - что известно

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Слово и дело

Только что, 3 июня в Николаеве прогремел взрыв. Незадолго до этого сообщали об активности вражеской авиации с "Кинжалами" на борту.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Реклама

Читайте также:

Взрыв в Николаеве

В 9:50 по всей Украине объявили воздушную тревогу в связи с вылетом истребителя МиГ-31 с "Кинжалами" с авиабазы "Саваслийка" / "Приволжский". Уже через 6 минут жители Николаевщины услышали мощный взрыв. Мониторинговые каналы сообщают о первом прилете гиперзвуковой ракеты по региону. Однако официальных комментариев относительно того какой тип вооружения был применен пока нет.

Сообщение Александра Сенкевича. Фото: скриншот

Сообщения мониторинговых каналов. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, еще недавно мы писали о взрывах в Одессе. А также о последствиях ночной дроновой атаки.