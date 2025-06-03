Наслідки нічної атаки дронами РФ на Одесу 3 червня 2025 року — фото

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок чергової атаки дронами-камікадзе на Одесу знову постраждали будинки мирних жителів міста. Люди ледве оговтуються від пережитого вночі жаху та підраховують величезні збитки, завдані ворожим обстрілом.

Як одесити пережили цю ніч розповідають журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Величезні збитки

Ірина ще на початку повномасштабного вторгнення РФ стала волонтеркою. Її чоловік на своїй автівці возив гуманітарну допомогу для мешканців Херсону. Тепер машина, за допомогою якої він це робив — сильно пошкоджена вибуховою хвилею під час нічної атаки. Жінка каже: ремонтувати її вийде навіть дорожче, ніж купити таку саму.

"Її вздуло вибуховою хвилею, кузов повністю відврвало від каркасу. Двері не зачиняються, лобове скло розбито, заднє також, на дах попадала бруківка. Моя донька дуже злякалася, вона плакала. Вона кожен вечір читає моніторнгові канали, боячись шахедів. І вона і мій син ще досі не спали із третьої години ночі",— ділиться Ірина.

Простраджала і квартира Ірини. Вибухова хвиля вночі вибила як двері, так і вікна. Зараз жінка збирає документи на допомогу від держави, оскільки збитки від ворожого обстрілу — величезні.

Ірина з донькою. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований балкон. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Було жахливо

Дитина Наталі Василівни в результаті нічної атаки отримала порізи руки та ніг через розбите вибуховою хвилею скло. А її балкон залишився зовсім без скління. Жінка зізнається: було настільки страшно, що трусить її до сих пір.

"Було гучно, було дуже страшно. Діти травму получили через скло... Вони сильно злякалися. Це жахливо, якесь страхоття. В мене на балконі усе скло вилетіло, але я про це вже мовчу, оскільки у сусіда і вікна, і двері, і стеля зігнулася", — каже Наталя Василівна.

Наталя Василівна. Фото: Новини.LIVE

Балкон без скління. Фото: Новини.LIVE

Зламане гаражне приміщення. Фото: Новини.LIVE

Оперативні штаби розгорнуто

На місці ліквідації наслідків нічної ворожої атаки розгорнули міські оперативні штаби. Вони працюють у Хаджибейському районі Одеси за адресами:

вул. Паркова, 77;

вул. Поштова, 64.

Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги та надають консультації щодо пакету необхідних для цього документів. Мешканці постраждалих будинків можуть також телефонувати до Хаджибейської районної адміністрації за телефонами:

(048) 752-96-16,

(048) 752-96-17.

Місце прильоту. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Знищені склади

В результаті нічної атаки за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша з яких була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Будівлі підприємства майже повністю знищено, комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу.

Знищені склади. Фото: Новини.LIVE

Результат атаки. Фото: Новини.LIVE

Складські приміщення після пожежі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ранкову атаку на Миколаївщину. А також про знищення ворожих дронів над Одесою цієї ночі.