Последствия ночной атаки дронами РФ на Одессу 3 июня 2025 года - фото

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В результате очередной атаки дронами-камикадзе на Одессу снова пострадали дома мирных жителей города. Люди едва приходят в себя от пережитого ночью ужаса и подсчитывают огромные убытки, нанесенные вражеским обстрелом.

Как одесситы пережили эту ночь рассказывают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Огромные убытки

Ирина еще в начале полномасштабного вторжения РФ стала волонтером. Ее муж на своей машине возил гуманитарную помощь для жителей Херсона. Теперь машина, с помощью которой он это делал — сильно повреждена взрывной волной во время ночной атаки. Женщина говорит: ремонтировать ее выйдет даже дороже, чем купить такую же.

"Ее вздуло взрывной волной, кузов полностью оторвало от каркаса. Двери не закрываются, лобовое стекло разбито, заднее также, на крышу попадали кирпичи. Моя дочь очень испугалась, она плакала. Она каждый вечер читает мониторные каналы, боясь шахедов. И она и мой сын до сих пор не спали с трех часов ночи",— делится Ирина.

Прострадала и кватрира Ирины. Взрывная волна ночью выбила как двери, так и окна. Сейчас женщина собирает документы на помощь от государства, поскольку ущерб от вражеского обстрела — огромный.

Ирина с дочерью. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный балкон. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Было ужасно

Ребенок Натальи Васильевны в результате ночной атаки получил порезы руки и ног из-за разбитого взрывной волной стекла. А ее балкон остался совсем без остекления. Женщина признается: было настолько страшно, что трясет ее до сих пор.

"Было громко, было очень страшно. Дети травму получили из-за стекла... Они сильно испугались. Это ужасно, какой-то ужас. У меня на балконе все стекла вылетели, но я об этом уже молчу, поскольку у соседа и окна, и двери, и потолок согнулся", — говорит Наталья Васильевна.

Наталья Васильевна. Фото: Новини.LIVE

Балкон без остекления. Фото: Новини.LIVE

Сломанное гаражное помещение. Фото: Новини.LIVE

Оперативные штабы развернуты

На месте ликвидации последствий ночной вражеской атаки развернули городские оперативные штабы. Они работают в Хаджибейском районе Одессы по адресам:

ул. Парковая, 77;

ул. Почтовая, 64.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи и предоставляют консультации по пакету необходимых для этого документов. Жители пострадавших домов могут также звонить в Хаджибейскую районную администрацию по телефонам:

(048) 752-96-16,

(048) 752-96-17.

Место прилета. Фото: Новини.LIVE

Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные склады

В результате ночной атаки по разным адресам вспыхнули пожары, самый масштабный из которых был в складских помещениях с продуктами питания. Здания предприятия почти полностью уничтожены, коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела.

Уничтоженные склады. Фото: Новини.LIVE

Результат атаки. Фото: Новини.LIVE

Складские помещения после пожара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об утренней атаке на Николаевщину. А также об уничтожении вражеских дронов над Одессой этой ночью.